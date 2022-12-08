Перечислены популярные у московской молодежи профессии

Популярные у московской молодежи профессии перечислила на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 2022 году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия. Почти 40 процентов трудятся поварами, кухонными работниками, официантами и бариста. Популярностью пользуется ретейл, в том числе электронная торговля. Около 17 процентов молодых специалистов выбрали вакансии продавцов-консультантов, мерчандайзеров, менеджеров по продажам, специалистов по маркетингу», — рассказала заммэра.

Работодатели имеют потребность в кадрах рабочих профессий: они готовы принимать в штат сотрудников без опыта, но с профильным образованием в высших и средних специальных учебных заведениях. Молодых специалистов приглашают на вакансии инженеров различного профиля, слесарей, токарей, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, гальваников и операторов-наладчиков станков с числовым программным управлением.

Ранее россияне назвали самые перспективные профессии в новом году. Большинство опрошенных (62 процента) отметили, что на первом месте рейтинга — профессия IT-специалиста.