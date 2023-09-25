Новый парк на юге Москвы попал на видео

Новый парк открыли на территории района Зябликово на юге столицы. Снимками и видео с места очевидцы поделились в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Здесь построили детскую площадку и зоны отдыха с мангалами. Парк постепенно будут достраивать», — подписали публикацию администраторы канала.

Увиденное восхитило пользователей сети. «Красиво!», «И гаражи снесли. Но это гораздо лучше точечной застройки», «Молодцы! Пусть Москва и дальше хорошеет», «Отлично. Побольше бы такого по всему городу», «Здорово. Главное, чтоб люди не поломали все», — прокомментировали юзеры.

Ранее «Заповедный луг» на юго-западе Москвы назвали самым экологичным народным парком.