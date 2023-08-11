Назван самый экологичный народный парк в столице

Самым экологичным народным парком в беседе с «Мослентой» назвала «Заповедный луг» член жюри, заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры МАрхИ Екатерина Прокофьева. Зеленая зона находится на юго-западе Москвы недалеко от станции метро «Академическая».

«Основой проекта было сохранение растений, насекомых и птиц, которые для этой территории характерны. Муниципальный депутат подхватил инициативу жителей района», — поделилась она.

Главными инициаторами сохранения зеленой зоны были сами жители района. Они смогли договориться и с сотрудниками местного «Жилищника», чтобы те не выкашивали редкие растения. Такой опыт, по мнению Прокофьевой, легко можно повторить и в других московских дворах.

Еще одним экологичным проектом в черте города собеседница «Мосленты» назвала зеленую зону в Первомайском на территории ТиНАО. Здесь планировали создать спокойный семейный парк, но проект так и не реализовали из-за собственников.

Ранее житель Москвы рассказал о созданном соседями в Академическом районе «Заповедном луге».