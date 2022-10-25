Новый тип освещения пешеходных переходов в Москве попал на видео

В Москве пешеходные переходы стали освещать по-новому. Работа светодиодной подсветки попала на видео, ролик опубликовал в официальном Telegram-канале столичный Дептранс.

«Мы особое внимание уделяем безопасности пешеходов. На Таллинской улице мы установили в качестве эксперимента новый тип подсветки пешеходного перехода. Здесь находятся школы, сквер, жители идут от метро домой. В таком месте дополнительное освещение помогает водителям заранее видеть пешеходов в темное время суток», — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

По данным пресс-службы Дептранса, дополнительное освещение дают стойки с обеих сторон нерегулируемого перехода. Включение подсветки происходит автоматически вместе с уличным освещением. Пешеходов становится лучше видно из-за рассеивающегося под углом 180 градусов света.

Ранее необычный знак пешеходного перехода умилил москвичей. «У сада Баумана появился крошечный знак пешеходного перехода. Интересно, этот малыш еще вырастет?» — написал автор поста.