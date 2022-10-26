Стал известен новый владелец Zara в России

Новым владельцем сети магазинов Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, в России стала группа Daher. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте компании.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher. Условия этой операции, при условии предварительного административного разрешения, позволят сохранить значительную часть рабочих мест, занимаемых Inditex Group в России, включая передачу большей части помещений, которые до сих пор занимали ее магазины», — уточняется в сообщении.

Стало известно, что в результате сделки Inditex прекратит работу на территории России. При этом Inditex и Daher предусмотрели возможность сотрудничества через соглашение о франчайзинге при возникновении «новых обстоятельств».

Ранее стало известно о возобновлении Zara работы в России. По данным СМИ, магазины сети откроются под названием «Новая мода».