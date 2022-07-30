Полиция задержала посетительницу нудистского пляжа в Москве

На видео правоохранители сообщили, что задерживают одну из отдыхающих за распитие алкоголя в общественном месте. Сама посетительница пляжа в кадр не попала. По информации канала, правонарушительницу отвезли в отделение полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» сообщили, что информация об инциденте в ведомство не поступала.

Ранее россиянина, проживающего недалеко от Серебряного бора, возмутили голые отдыхающие в природной зоне. Некоторые пользователи сети возразили, что нудистский пляж в этом месте существует уже много лет, а его посетители никому не мешают.