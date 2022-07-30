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Полиция задержала посетительницу нудистского пляжа в Москве

Полиция задержала посетительницу нудистского пляжа в Москве

Полиция приехала с проверкой на столичный нудистский пляж в Серебряном бору. Видео с места событий попало в Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео правоохранители сообщили, что задерживают одну из отдыхающих за распитие алкоголя в общественном месте. Сама посетительница пляжа в кадр не попала. По информации канала, правонарушительницу отвезли в отделение полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» сообщили, что информация об инциденте в ведомство не поступала.

Ранее россиянина, проживающего недалеко от Серебряного бора, возмутили голые отдыхающие в природной зоне. Некоторые пользователи сети возразили, что нудистский пляж в этом месте существует уже много лет, а его посетители никому не мешают.

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