Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

О прогнозируемых девятибалльных пробках сегодня вечером, 22 декабря, предупредили москвичей в Telegram-канале пресс-службы столичного Дептранса.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения следует ожидать в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В связи со сложной ситуацией на дорогах москвичам рекомендовали передвигаться по городу в вечерний час пик на общественном транспорте. Например, по данным специалистов, по Ленинградскому, Волоколамскому, Дмитровскому, Ярославскому, Щелковскому и Варшавскому шоссе, Кутузовскому, Мичуринскому, Ленинскому и Волгоградскому проспектам, а также по Профсоюзной улице будет быстрее добраться на такси и наземном транспорте.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В городе до 21:00 четверга действует предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях, местами гололеде и налипании мокрого снега.