Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Россиянам анонсировали семь дней отдыха в майские праздники: согласно производственному календарю, это будут следующие длинные выходные.

«Мослента» напоминает, что нерабочие дни связаны с празднованием праздника Весны и Труда и Дня Победы 1 и 9 мая соответственно.

Сначала будет три выходных с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая. Затем россияне отдохнут четыре дня с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая. Отмечается, что один из дней — понедельник, 8 мая, стал нерабочим из-за переноса с 8 января.

Ранее россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы.