Город
10:44, 09 марта 2023
1 мин.

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Россиянам анонсировали семь дней отдыха в майские праздники.

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам анонсировали семь дней отдыха в майские праздники: согласно производственному календарю, это будут следующие длинные выходные.

«Мослента» напоминает, что нерабочие дни связаны с празднованием праздника Весны и Труда и Дня Победы 1 и 9 мая соответственно.

Сначала будет три выходных с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая. Затем россияне отдохнут четыре дня с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая. Отмечается, что один из дней — понедельник, 8 мая, стал нерабочим из-за переноса с 8 января.

Ранее россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.