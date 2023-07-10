Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре

О погоде в Москве в понедельник, 10 июля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил горожан о дожде и порывистом ветре.

«По периферии активного южного циклона в столичный регион будут поступать обширные поля облаков и холодные воздушные массы. В такой ситуации местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха окажется на четыре-пять градусов ниже положенных по климату значений», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что дневная температура воздуха составит 19-21 градус выше нуля. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

«День будет ветреный. Северные потоки уже разгоняются до 12-14 метров в секунду. Днем скорость ветра в порывах составит 10-15 метров в секунду, что помешает солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы», — отметил специалист.

Ранее об осеннем холоде к середине недели предупредила москвичей специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.