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08:32, 09 сентября 2023
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Стало известно о главном кинопроекте столицы в 2023 году

Главным кинопроектом столицы в 2023 году стал кинопарк «Москино».

Стало известно о главном кинопроекте столицы в 2023 году
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главным кинопроектом столицы в 2023 году стало возрождение Киностудии имени Горького и создание крупнейшего кинокластера мирового уровня — кинопарка «Москино». О нем и других достижениях города за прошедшие 12 месяцев подробно рассказала «Мослента».

Гигантский кинопарк «Москино» для проведения натурных съемок под открытым небом возводится на территории Всероссийского института металлургического машиностроения имени академика Целикова в Троицком административном округе.

300
тысяч кв. метров

общая площадь двух студийных площадок

Стимулом для того, чтобы вести работы по созданию новой базы отечественной киноиндустрии, стал уход западных киностудий с российского рынка.

Участниками кинокластера станут киностудии, медиакомплексы, кинокомпании, зарегистрированные в Москве, а также предприятия, предоставляющие в аренду реквизит и оборудование. Состоять он будет из павильонов, высокотехнологичных киностудий и натурных площадок для съемок, часть из которых уже построена. Конечная цель проекта — в разы увеличить отечественное кинопроизводство.

Ранее были раскрыты подробности о предшественнике Московского дворца пионеров.