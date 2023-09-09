Стало известно о главном кинопроекте столицы в 2023 году
Главным кинопроектом столицы в 2023 году стал кинопарк «Москино».
Главным кинопроектом столицы в 2023 году стало возрождение Киностудии имени Горького и создание крупнейшего кинокластера мирового уровня — кинопарка «Москино». О нем и других достижениях города за прошедшие 12 месяцев подробно рассказала «Мослента».
Гигантский кинопарк «Москино» для проведения натурных съемок под открытым небом возводится на территории Всероссийского института металлургического машиностроения имени академика Целикова в Троицком административном округе.
общая площадь двух студийных площадок
Стимулом для того, чтобы вести работы по созданию новой базы отечественной киноиндустрии, стал уход западных киностудий с российского рынка.
Участниками кинокластера станут киностудии, медиакомплексы, кинокомпании, зарегистрированные в Москве, а также предприятия, предоставляющие в аренду реквизит и оборудование. Состоять он будет из павильонов, высокотехнологичных киностудий и натурных площадок для съемок, часть из которых уже построена. Конечная цель проекта — в разы увеличить отечественное кинопроизводство.
Ранее были раскрыты подробности о предшественнике Московского дворца пионеров.