Стало известно о главном кинопроекте столицы в 2023 году

Главным кинопроектом столицы в 2023 году стало возрождение Киностудии имени Горького и создание крупнейшего кинокластера мирового уровня — кинопарка «Москино». О нем и других достижениях города за прошедшие 12 месяцев подробно рассказала «Мослента».

Гигантский кинопарк «Москино» для проведения натурных съемок под открытым небом возводится на территории Всероссийского института металлургического машиностроения имени академика Целикова в Троицком административном округе.