Стало известно о главных дачных интересах молодых москвичей

О главных дачных интересах москвичей рассказала «Мосленте» руководитель научно-исследовательского отдела Музея-заповедника «Царицыно», где стартовал фестиваль «Дачное Царицыно», Александра Герасимова. Она заявила об увлечении горожан занятиями спортом на природе.

«Запросы у наших гостей разные. Так, одной и тем фестиваля и настоящим вызовом для нас станет дачный спорт. Конечно, он был здесь еще в XIX веке. Это были велосипедные прогулки, лаун-теннис, а также бадминтон. Но сегодня это воспринимается уже больше, как некая забава», — заявила историк.

По ее словам, особый интерес к спорту на природе сегодня проявляет молодежь. Поэтому организаторы «Дачного Царицына» решили каждый день фестиваля начинать с утренней разминки под открытым небом для молодых.

Гости постарше смогут поиграть в шахматы на открытом воздухе. «Кстати, эта традиция зародилась здесь, в Царицыно. Уже потом она перешла на московские бульвары», — отметила Герасимова.

В рамках фестиваля также пройдут матер-классы, театральные постановки и литературные чтения, которые будут сопровождаться звуками музыки.

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