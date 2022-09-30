Жителей Москвы предупредили о магнитных бурях

О магнитных бурях в ближайшие выходные, 1 и 2 октября, жителей Москвы предупредил в беседе с «Известиями» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные ожидаются еще и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи», — сказал метеоролог.

Тишковец также отметил, что погода будет довольно ненастной. Циклон принесет в столицу до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30 процентов от всей октябрьской нормы.

Ранее москвичам спрогнозировали дождливые выходные. В ночь с 1 октября атлантический циклон начнет двигаться на восток. К вечеру субботы центр циклона с основным массивом облачности уже достигнет Московского региона, отметили синоптики.