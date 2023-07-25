13:07, 25 июля 2023
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области 26 июля.
Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.
По данным метеослужбы, гроза ожидается в столичном регионе в среду, 26 июля, с 10:00 до 21:00. В отдельных районах могут пройти дожди, град и гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду в Москве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23-25 градусов.
Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей о непогоде в столице 25 июля.