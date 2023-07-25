«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, гроза ожидается в столичном регионе в среду, 26 июля, с 10:00 до 21:00. В отдельных районах могут пройти дожди, град и гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду в Москве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23-25 градусов.

Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей о непогоде в столице 25 июля.