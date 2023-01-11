Москвичей предупредили о новой волне холода

О новой волне холода предупредил москвичей в беседе с «Лентой.ру» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Зона аномально холодной погоды, наблюдавшейся в столичном регионе в новогодние праздники и последующие дни, покидает Москву. Уже завтра температура вернется в рамки климатической нормы, а в конце текущей недели и в начале следующей не исключены даже слабые оттепели, которые будут сопровождаться снегом и мокрым снегом», — сказал специалист.

При этом в третьей декаде января возможно возвращение морозов, отметил Леус. По его словам, повторение экстремальных холодов, как в новогодние праздники, маловероятно. Однако давать более точные прогнозы пока рано.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области. Это связано с гололедицей.