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09:41, 11 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности, гололедица. Период предупреждения до 12:00 четверга, 12 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предостережение актуально и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, в среду в столичном регионе ожидается до минус 8-10 градусов, облачно, снег с метелью. В четверг прогнозируется потепление до минус 5-7 градусов, преимущественно без осадков.

Ранее синоптик Шувалов дал москвичам прогноз погоды на православный праздник Крещения. По его словам, вероятность морозов в этот день невелика.

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