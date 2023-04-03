13:30, 03 апреля 2023
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Стали известны подробности о параде Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве 7 мая.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Подробности о параде Победы, готовящемся в Москве, были опубликованы на официальном сайте Кремля.
Стало известно, что генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в центре Москвы на Красной Площади 7 мая. Официальные мероприятия по традиции начнутся утром 9 мая.
Представители Кремля уточнили, что заявку на аккредитацию российские и зарубежные СМИ могут подать до 12:00 12 апреля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал суммы выплат ветеранам ко Дню Победы.