Стали известны подробности о параде Победы в Москве

Подробности о параде Победы, готовящемся в Москве, были опубликованы на официальном сайте Кремля.

Стало известно, что генеральная репетиция парада в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в центре Москвы на Красной Площади 7 мая. Официальные мероприятия по традиции начнутся утром 9 мая.

Представители Кремля уточнили, что заявку на аккредитацию российские и зарубежные СМИ могут подать до 12:00 12 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал суммы выплат ветеранам ко Дню Победы.