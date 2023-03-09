Собянин назвал суммы выплат ветеранам ко Дню Победы

Столичным ветеранам и труженикам тыла в связи с 78-й годовщиной Победы выплатят до 25 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Размер выплат составит от десяти до 25 тысяч рублей. Ожидается, что материальную помощь получат 49,6 тысячи ветеранов-москвичей», — написал он.

По данным Правительства города, материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», людям, сдававшим кровь во время войны и получившим знак «Почетный донор СССР».

Кроме того, деньги будут выплачены инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Ранее сообщалось об увеличении выплат приемным семьям в 2023 году.