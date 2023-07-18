Стало известно о резком подорожании бензина в Москве

О резком подорожании бензина на заправках в Москве сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА). Стало известно, что цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 с 10 по 17 июля возросла на 21-22 копейки.

Так, топливо АИ-92 подорожало на 21 копейку (до 49,38 рубля за литр), а АИ-95 подорожал на 22 копейки (до 54,71 рубля). Больше всего цена выросла на бензин АИ-100 — теперь он продается по 65,25 рубля за литр (рост составил 48 копеек). Цена дизельного топлива осталась прежней, уточнило издание.

Ранее были названы самые распространенные способы обмана на заправках.