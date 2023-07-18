Россиян предупредили о существенном подорожании популярных напитков

На 10-20 процентов уже с августа в России подорожают популярные соки и газированные напитки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма производителей, поступивших в торговые сети.

Так, о подорожании продукции магазины уже уведомили компании PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Они пояснили, что подорожания связаны с падением курса рубля. Кроме того, рост цены зависит и от введения акциза на сахар, подорожания сырья, материалов, в том числе импортных, и удорожания обслуживания оборудования и логистики.

Издание уточняет, что кроме напитков подорожание коснется и другой продукции компании PepsiCo . Например, цены на снеки планируется увеличить на 15,3 процента.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал пить в жару зеленый чай и разведенные натуральные соки.