Москвичам рассказали о погоде в субботу

О погоде в субботу, 11 февраля, москвичам рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, утреннее солнце скроют облака фронтального раздела, а вечером горожан ожидает метель.

«В начале дня на погоду столицы окажет влияние уходящий на восток гребень антициклона, а затем его сменит приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, в первой половине дня с прояснениями погода, после полудня начнет усиливаться ветер, а вечером пройдет снег, местами закружат метели. На дорогах и тротуарах будет гололедица», — сообщил синоптик.

Температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное», — добавил Леус.

Ранее о сильном ветре и снегопадах предупредил жителей Москвы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что снег останется на земле слоем до пяти сантиметров в высоту.