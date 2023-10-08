Москвичам сообщили о погодном рекорде в столице

Об обновлении суточного рекорда низкого атмосферного давления в Москве заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Воскресенье, 8 октября, в Москве началось с погодного рекорда. Уже в самом начале суток, в полночь, атмосферное давление на главной метеостанции столицы ВДНХ составило 723,5 миллиметра ртутного столба, что ниже прежнего рекорда этого дня, установленного в 1971 году — тогда самое низкое давление, показанное барометрами в столице, составило 727 миллиметров ртутного столба», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в течение дня атмосферное давление в городе будет постепенно расти, но останется существенно ниже нормы и не превысит отметки в 726 миллиметров ртутного столба.

До конца дня в регионе сохранится облачная погода, пройдут дожди с мокрым снегом, будет ветрено, а температура опустится ниже климатической номы на три-четыре градуса, добавил Леус.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал переменчивую погоду предстоящей зимой в Москве.