Синоптик спрогнозировал москвичам погоду на зиму

Переменчивую погоду предстоящей зимой в столице в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист пояснил, что предстоящей зимой ожидаются резкие волны оттепели, которые будут сменяться холодной погодой. Помимо этого, не исключены обильные осадки.

Метеоролог уточнил, что более точный прогноз можно будет составить ближе к зиме, однако уже сейчас ясно, что погода будет очень контрастной.

Ранее в столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.