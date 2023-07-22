Москвичей предупредили о похолодании и дождях

О похолодании и дожде в начале следующей недели предупредил москвичей специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, передает «Вечерняя Москва».

Синоптик рассказал, что в понедельник, 24 июля, днем в городе прогнозируется до 18-19 градусов тепла, ночью — до плюс 13-14. Также ожидаются дожди и облачная погода.

Во вторник, 25 июля, характер погоды начнет меняться. В дневные часы воздух прогреется до плюс 23 градусов, в среду, 26 июля, — до плюс 25, а в четверг, 27 июля, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28-30 градусов.

Ранее метеоролог Тишковец рассказал москвичам о погоде на август.