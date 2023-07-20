Москвичам рассказали о погоде в августе

О погоде в Москве в августе рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он пообещал, что последний месяц лета начнется с 30-градусной жары.

«Лето продолжится. По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары», — написал синоптик.

Тишковец предупредил, что до конца июля в Москве выпадет еще до 40 миллиметров осадков. Таким образом, количество осадков за месяц превысит норму почти в 1,5 раза. Температура воздуха в ближайшие дни будет соответствовать показателям июня — 19-24 градуса днем и 9-14 ночью.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила жителям столицы о приятной погоде в августе. По ее словам, в дневные часы в столице будет в среднем 23-25 градусов, в ночные — до 18 градусов.