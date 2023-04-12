12:59, 12 апреля 2023
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Москвичей предупредили о похолодании до нуля градусов
Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании до нуля градусов с 14 апреля.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
О похолодании до нуля градусов в пятницу и в выходные дни предупредил жителей Москвы синоптик Александр Шувалов. В беседе с «Вечерней Москвой» он сообщил, что такое существенное понижение температуры ожидается в ночные часы с 14 по 16 апреля.
Метеоролог пояснил, что с четверга, 13 апреля, в столицу принесет похолодание северо-арктический антициклон. При этом днем воздух будет прогреваться до 10 градусов, а на Пасху 16 апреля ожидается до 13 градусов тепла.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей ждет похолодание сразу на шесть градусов.