Москвичей предупредили о похолодании до нуля градусов

О похолодании до нуля градусов в пятницу и в выходные дни предупредил жителей Москвы синоптик Александр Шувалов. В беседе с «Вечерней Москвой» он сообщил, что такое существенное понижение температуры ожидается в ночные часы с 14 по 16 апреля.

Метеоролог пояснил, что с четверга, 13 апреля, в столицу принесет похолодание северо-арктический антициклон. При этом днем воздух будет прогреваться до 10 градусов, а на Пасху 16 апреля ожидается до 13 градусов тепла.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей ждет похолодание сразу на шесть градусов.