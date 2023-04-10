Москвичей предупредили о существенном похолодании

О существенном похолодании предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По словам синоптика, в предстоящую субботу, 15 апреля, в столице ожидается понижение температуры на 5-6 градусов.

По прогнозам метеоролога, столичных жителей ждет теплая рабочая неделя, температура воздуха прогреется максимум до 18 градусов тепла. Самым теплым днем он назвал среду, 12 апреля. Но уже в выходные похолодает — воздух прогреется от плюс семи до максимум плюс 12 градусов. При этом такие показатели температуры Вильфанд назвал хорошими и соответствующими климатической норме.

Специалист отметил, что температурный фон будет апрельским, а не майским, как синоптики обещали ранее. Существенных осадков на этой неделе не ожидается.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди в предстоящие четверг и пятницу, 13 и 14 апреля.