Москвичам рассказали о потеплении и дождях

О погоде в Москве в воскресенье, 16 июля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил о начале потепления в условиях дождей.

«Сегодня на погоду в столице окажут влияние тыл циклона, уходящего на юго-восток, и гребень антициклона, приближающийся с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода в середине дня местами пройдут кратковременные дожди», — написал синоптик.

Дневная температура воздуха в городе составит 22-24 градуса тепла, по области — 20-25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее Леус пообещал москвичам интенсивные дожди.