В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность

О проверке плюшевых Чебурашек заявили в Роскачестве. Отмечается, что это вызвано ростом спроса на такие игрушки после выхода одноименного фильма, а также негативными отзывами о качестве изделий. Чаще всего покупатели жалуются на быстрое изнашивание игрушек, неприятный химический запах и производственный брак.

«Лабораторные испытания игрушек включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, проверит наличие сертификатов соответствия», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она уточнила, что закупка пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж.

Ранее россияне обсудили возраст своих плюшевых медведей из детства. Юзеры отметили, что эти игрушки были очень качественными и у многих остались до сих пор.