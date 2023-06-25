Стало известно о работе магазинов в объявленный Собяниным выходной день в Москве

Магазины крупнейших федеральных торговых сетей будут работать в Москве в объявленный нерабочим днем понедельник, 26 июня, в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Кроме того, в штатном режиме будут работать и городские социальные учреждения: поликлиники, центры госуслуг, Дворцы бракосочетания. Детские сады примут воспитанников в дежурных группах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве выходной день 26 июня.