13:03, 25 июня 2023
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Стало известно о работе магазинов в объявленный Собяниным выходной день в Москве
ТАСС: магазины крупнейших сетей будут работать в Москве 26 июня в обычном режиме.
Фото: Сергей Петров / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Магазины крупнейших федеральных торговых сетей будут работать в Москве в объявленный нерабочим днем понедельник, 26 июня, в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
Кроме того, в штатном режиме будут работать и городские социальные учреждения: поликлиники, центры госуслуг, Дворцы бракосочетания. Детские сады примут воспитанников в дежурных группах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве выходной день 26 июня.