Москвичей предупредили о резком похолодании

О резком похолодании сразу на девять градусов со среды, 19 июля, предупредили жителей Москвы синоптики Гидрометцентра России. По данным ведомства, воздух в этот день прогреется максимум до 18-20 градусов.

Как сообщают синоптики, в понедельник и вторник, 17 и 18 июля, в городе ожидается до 27 градусов тепла. Характер погоды изменится уже в ночь на среду. В город придет сильный дождь и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такая погода ожидается и днем.

С четверга, 20 июля, и до конца текущей недели температура воздуха в столице составит около 19-24 градусов в дневные часы. Возможны кратковременные дожди.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал москвичам сухую и жаркую погоду 17 июля.