Стало известно о резком росте цен на «первичку» в Москве

О резком росте цен на первичное жилье в Новой Москве сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон». Стало известно, что за месяц стоимость выросла до 7,3 процента.

Наибольший рост был зафиксирован на территории поселения Филимонковское, в котором средневзвешенная стоимость метра выросла до 204,1 тысячи рублей. В среднем по ТиНАО средневзвешенная цена «квадрата» по итогам месяца увеличилась на 2,1 процента, составив 237,9 тысячи рублей. За год стоимость выросла на 3,7 процента.

Специалисты подчеркнули, что в сентябре прирост цен в Новой Москве показал максимальное значение. Самая высокая средняя цена лота наблюдается в поселении Внуковское — 12,8 миллиона рублей, а самая низкая отмечена в поселении Филимонковское — 8,1 миллиона рублей, отметили аналитики.

Ранее была раскрыта стоимость проживания в современных доходных домах в Москве.