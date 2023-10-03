Раскрыта стоимость проживания в современных доходных домах в Москве

Названа стоимость проживания в современных доходных домах в Москве. Ее, на примере ЖК «Амурская», предназначенного для проживания студентов Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), раскрыла в беседе с «Мослентой» директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

В 27-этажном комплексе, рассчитанном на 700 человек, располагается жилье различных планировок. Есть студии для одноместного размещения и многокомнатные квартиры для проживания с другими студентами.

Так, студии в арендном доме «Амурская» выставили под сдачу за 29 тысяч рублей в месяц. Заселение в комнату с соседями обойдется в 13-20 тысяч рублей в месяц.

Ранее были определены причины появления доходных домов в современной Москве.