Собянин рассказал о вкладе Москвы в освоение космоса
Мэр Собянин: московские компании занялись решением проблемы космического мусора на орбите.
О вкладе современной Москвы в освоение космоса рассказал в личном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что столичные специалисты успешно справляются с задачей замены необходимой в этой сфере импортной продукции на отечественную. В частности, они занялись решением проблемы космического мусора на орбите.
«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — заявил градоначальник.
На сегодня в столице около 40 предприятий ракетно-космической промышленности, уточнил мэр.
«Возможности проводить научные исследования и разработки в столичных технопарках, программы поддержки в патентовании и тестировании инновационных технологий позволяют создавать уникальные решения для использования в космосе», — отметил он.
Так, одна из компаний занимается производством герметичных радиационно стойких источников вторичного питания, работающих во всех запущенных на орбиту после 2016 года отечественных аппаратах. На другом производстве с помощью специальных технологий выявляют изменения в микроциркуляторно-тканевых системах человека при полете на МКС.
Именно столичные изобретатели создали принимающую изображения Земли из космоса в режиме реального времени станцию и организовали междисциплинарный кластер «Космос для жизни на Земле» для школьников и студентов.
С помощью созданного москвичами устройства для очистки пространства от устаревших искусственных спутников Земли и их обломков может быть решена проблема космического мусора на орбите.
Ранее сообщалось, что стикер «Поехали!» приклеили на поезд Большой кольцевой линии метро ко Дню космонавтики.