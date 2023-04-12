Собянин рассказал о вкладе Москвы в освоение космоса

О вкладе современной Москвы в освоение космоса рассказал в личном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что столичные специалисты успешно справляются с задачей замены необходимой в этой сфере импортной продукции на отечественную. В частности, они занялись решением проблемы космического мусора на орбите.

«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — заявил градоначальник.

На сегодня в столице около 40 предприятий ракетно-космической промышленности, уточнил мэр.

«Возможности проводить научные исследования и разработки в столичных технопарках, программы поддержки в патентовании и тестировании инновационных технологий позволяют создавать уникальные решения для использования в космосе», — отметил он.

Так, одна из компаний занимается производством герметичных радиационно стойких источников вторичного питания, работающих во всех запущенных на орбиту после 2016 года отечественных аппаратах. На другом производстве с помощью специальных технологий выявляют изменения в микроциркуляторно-тканевых системах человека при полете на МКС.

Именно столичные изобретатели создали принимающую изображения Земли из космоса в режиме реального времени станцию и организовали междисциплинарный кластер «Космос для жизни на Земле» для школьников и студентов.

С помощью созданного москвичами устройства для очистки пространства от устаревших искусственных спутников Земли и их обломков может быть решена проблема космического мусора на орбите.

Ранее сообщалось, что стикер «Поехали!» приклеили на поезд Большой кольцевой линии метро ко Дню космонавтики.