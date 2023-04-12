Стикер «Поехали!» приклеили на поезд московского метро ко Дню космонавтики. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, соответствующую надпись красными буквами можно увидеть под окном кабины машиниста поезда серии «Москва-2020», который курсирует по Большой кольцевой линии. Москвичам напомнили, что это слово произнес космонавт Юрий Гагарин во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года.

Для жителей столицы метрополитен совместно с Роскосмосом и Планетарием подготовил тематические выставки. Экспозиции в честь Дня космонавтики представлены в переходах между станциями «Чистые пруды» и «Тургеневская», «Площадь Гагарина» МЦК и «Ленинским проспектом». Посетить их можно до 19 апреля.

Ранее были перечислены преимущества новых поездов московского метро.