Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

О восьмибалльных пробках в начале дачного сезона предупредили москвичей в Telegram-канале Дептранса. В ведомстве призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт в пятницу, 2 июня.

«Во второй половине дня загруженность дорог может вырасти до восьми баллов. Сегодня час пик начнется раньше — около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время — после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

Вечером будет затруднено движение в центральной части города, на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД. Дептранс объяснил, что сильные заторы прогнозируются из-за начала дачного сезона, а также из-за небольшого дождя в некоторых районах города, ремонтных работ на дороге и мелких ДТП.

Ранее стала известна стоимость дачи в Подмосковье весной-2023.