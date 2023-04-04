Стала известна стоимость дачи в Подмосковье весной-2023

Годом ранее дом площадью в 52 квадратных метра можно было приобрести за 4,2 миллиона рублей, рассказала РБК эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

В то же время выросло и предложение дач в регионе, уверяет специалист. Так, сегодня желающие обзавестись летним домом в Подмосковье могут выбирать из 2,5 тысячи вариантов (годом ранее было 2,1 тысячи предложений). Площадь домов при этом варьируется от 50 до 500 квадратных метров.

Ранее была названа средняя цена посуточной аренды дачи в Подмосковье в 2023 году.