12:38, 20 марта 2023
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Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках
Дептранс призвал москвичей воспользоваться общественным транспортом 20 марта.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
О восьмибалльных пробках вечером в понедельник, 20 марта, предупредил москвичей столичный Дептранс со ссылкой на данные ЦОДД.
Ожидается, что наиболее сильно движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В связи с серьезными заторами в ведомстве призвали жителей столицы воспользоваться общественным транспортом, особенно в вечерний час пик.
Ранее синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о резком похолодании.