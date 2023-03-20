Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

О восьмибалльных пробках вечером в понедельник, 20 марта, предупредил москвичей столичный Дептранс со ссылкой на данные ЦОДД.

Ожидается, что наиболее сильно движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В связи с серьезными заторами в ведомстве призвали жителей столицы воспользоваться общественным транспортом, особенно в вечерний час пик.

Ранее синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о резком похолодании.