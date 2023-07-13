Стало известно о закрытии дорожного участка в центре Москвы на день

О закрытии для транспорта дорожного участка на площади Васильевский Спуск в центре Москвы в пятницу, 15 июля, сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, с 6:00 до 23:00 в связи с проведением международного ралли «Шелковый путь» для проезда будет закрыт участок от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Москвичей и гостей столицы просят заранее строить маршруты с учетом временных ограничений.

Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил об усиленном контроле за температурой в московском метро.