12:43, 13 июля 2023
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Стало известно о закрытии дорожного участка в центре Москвы на день
Дептранс Москвы сообщил о закрытии участка в центре столицы 15 июля.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
О закрытии для транспорта дорожного участка на площади Васильевский Спуск в центре Москвы в пятницу, 15 июля, сообщает столичный Дептранс.
По данным ведомства, с 6:00 до 23:00 в связи с проведением международного ралли «Шелковый путь» для проезда будет закрыт участок от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Москвичей и гостей столицы просят заранее строить маршруты с учетом временных ограничений.
Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил об усиленном контроле за температурой в московском метро.