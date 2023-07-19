Стало известно о закрытии столичных парков

Московский зоопарк, парк Горького и «Сокольники» временно закрылись из-за ливней. Об этом сообщается в их Telegram-каналах.

«В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства. Будем информировать вас о режиме работы, надеемся на скорую встречу», — говорится в сообщении зоопарка.

«Друзья, погода не радует: Парк Горького временно закрывается. Такое дождливое доброе утро», — сообщили сотрудники парка Горького.

Аналогичное объявление сделали на канале «Сокольников».

Ранее время прекращения дождей в Москве назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.