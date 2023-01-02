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07:27, 02 января 2023
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Стало известно о живом символе одного из тысячелетних городов России

Стало известно о живом символе одного из тысячелетних городов России
Фото: ГАУК ЯО «Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

О месте, где можно встретиться с живым символом одного из тысячелетних городов России — Ярославля, стало известно «Мосленте».

На флаге и гербе города изображен медведь, именно с этим животным у многих туристов Ярославль ассоциируется в первую очередь. Но не всем из них известно, что в Ярославском музее-заповеднике можно увидеть живой символ — бурую медведицу Машу.

«Эту девушку 34 лет все местные знают, уважают и почитают. Главное — не пытаться ее погладить. Она этого не любит», — рассказала выпускающий редактор «Мосленты», уроженка Ярославля Анна Поваго.

Ранее причины отправиться в один из городов России — Тамбов — из Москвы раскрыли местные жители и туристы. «Сюда нужно ехать для душевного отдыха», — заявил один из них.

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