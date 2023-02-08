Москвичи выбрали животное для символа 2023 года, итог голосования 1400 жителей столицы опубликовали в Telegram-канале Мосприроды.

«Символом 2023 года выбран обыкновенный, или бурый, ушан — вид летучей мыши, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Свое название зверек получил за одну особенность, выделяющую его среди собратьев, — очень длинные уши, которые он во время сна прячет под крылья», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице встречается еще пять видов рукокрылых: двухцветный кожан и лесной нетопырь первой категории редкости, рыжая вечерница второй категории, водяная ночница и ночница Брандта, относящиеся к четвертой категории. Самое крупное животное в городе не превышает в длину 6,5 сантиметра.

Как отметили в Мосприроде, летучие мыши, обитающие на природных территориях столицы, охотятся на насекомых, что приносит огромную пользу природе и людям. Они играют важную роль в экосистемах, так как в большом количестве потребляют насекомых-вредителей, ведущих ночную жизнь.

Москвичам не стоит опасаться этих млекопитающих, но и не нужно контактировать с ними, например ловить, поскольку они очень хрупкие.

Ранее москвич обнаружил в унитазе летучую мышь. Животное, плавающее в унитазе, попало на видео.