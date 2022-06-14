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Москвичей предупредили об эвакуации автомобилей со снятыми номерами

Москвичей предупредили об эвакуации автомобилей со снятыми номерами
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Об эвакуации автомобилей без их идентификации из-за снятых номеров предупредили москвичей в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Некоторые недобросовестные водители используют противозаконный "лайфхак": они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать. Это важно для безопасности участников дорожного движения и пешеходов», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, с начала текущего года более тысячи автомобилей без номеров были припаркованы не по правилам и могли стать причиной ДТП, из-за чего были отправлены на штрафстоянку. В таком случае владельцам машин не только грозит штраф, но и предстоит длительный поиск своего транспортного средства, поскольку опознать без регистрационных знаков его сложнее.

«Даже если с парковкой проблем нет, такую машину могут забрать по решению Антитеррористической комиссии Москвы для проверки ГИБДД: есть риск, что авто без номеров причастно к криминалу», — предупреждает Дептранс.

Ранее столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео. По данным ГАИ, пострадал только полицейский. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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