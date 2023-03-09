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02:12, 09 марта 2023
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Россияне поспорили об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте

Россияне назвали отличной температуру до десяти градусов тепла в общественном транспорте зимой.

Россияне поспорили об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте поспорили россияне в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте». На обсуждение пользователей сети натолкнуло табло в вагоне подмосковной электрички, на котором заявлено, что в салоне восемь градусов тепла.

«Как работает климат-контроль в наших электричках. Вот пример: сегодняшняя первая электричка "Звенигород — Белорусский вокзал". Поездка была почти как в холодильнике!» — возмутился пассажир.

Многие отметили, что такая температура зимой в салоне комфортнее, чем привычные 20-25 градусов. «Нет этой бани в вагонах с запотевшими окнами», «То есть, когда ты в пуховике, а топят до 24 градусов, это лучше?», «Отличная температура. Вы же в верхней одежде», — написали комментаторы.

С такой позицией согласились не все. Кто-то отметил, что для продолжительного сидения без двигательной активности восемь градусов тепла — мало и холодно. «За час езды к сиденью можно примерзнуть», — поддержали это мнение фолловеры.

Ранее москвичи обсудили адекватность пассажиров, танцующих в общественном транспорте. Большая часть пользователей сети посчитали приемлемым такое поведение.

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