Россияне поспорили об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте

Об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте поспорили россияне в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте». На обсуждение пользователей сети натолкнуло табло в вагоне подмосковной электрички, на котором заявлено, что в салоне восемь градусов тепла.

«Как работает климат-контроль в наших электричках. Вот пример: сегодняшняя первая электричка "Звенигород — Белорусский вокзал". Поездка была почти как в холодильнике!» — возмутился пассажир.

Многие отметили, что такая температура зимой в салоне комфортнее, чем привычные 20-25 градусов. «Нет этой бани в вагонах с запотевшими окнами», «То есть, когда ты в пуховике, а топят до 24 градусов, это лучше?», «Отличная температура. Вы же в верхней одежде», — написали комментаторы.

С такой позицией согласились не все. Кто-то отметил, что для продолжительного сидения без двигательной активности восемь градусов тепла — мало и холодно. «За час езды к сиденью можно примерзнуть», — поддержали это мнение фолловеры.

Ранее москвичи обсудили адекватность пассажиров, танцующих в общественном транспорте. Большая часть пользователей сети посчитали приемлемым такое поведение.