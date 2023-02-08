Стало известно об изменении цен на «вторичку» в Москве

Квартиры на рынке столичного жилья в Москве начали дешеветь. О динамике изменения цен «Мосленте» стало известно от специалистов федерального портала «Мир квартир».

«Что касается старого фонда, его стоимость неуклонно снижается, и чем старее дом, тем быстрее дешевеют в нем квартиры», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Так, квадратный метр вторичного жилья в январе текущего года подешевел на 1,2 процента в Ленинградской области, на 0,5 процента в Архангельске и Иркутске. На 0,4 процента снижение стоимости отмечено в Иркутске и Оренбурге. Показатель в минус 0,3 процента зафиксирован в Севастополе, Санкт-Петербурге и Белгороде. В Москве, Чебоксарах и Якутске квадратный метр подешевел на 0,1 процента.

В среднем же по стране за первый месяц года лот «вторички» подорожал на 0,6 процента, до 5 138 395 рублей, отметили специалисты.

Ранее были названы округа Москвы с максимально подорожавшим жильем в новостройках.