Названы округа Москвы с максимально подорожавшим жильем в новостройках

Округа старой Москвы с максимально подорожавшими квартирами в новостройках называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой». В январе 2023 года цены на первичное жилье сильнее всего выросли в Северо-Западном административном округе столицы. Последнее место в рейтинге досталось Зеленоградскому АО.

«Лидерство СЗАО обусловлено выходом новых проектов и ростом цен у достаточно большого объема лотов. Последнее место ЗелАО объясняется незначительным общим предложением: на реализации находится всего два проекта», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой», управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

За 12 месяцев средняя цена квартир в новостройках СЗАО выросла на 8,5 процента — с 389,9 тысячи рублей до 422,9 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место в списке у ЦАО с увеличением цены «квадрата» на 8,4 процента — с 993,5 тысячи рублей до 1077,3 тысячи рублей. Третью позицию занял ВАО (плюс 8,2 процента, с 291,1 тысячи рублей до 315,1 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также попали ЮВАО и СВАО.

Средняя цена «квадрата» в новостройках всей Москвы в январе 2023 года составила 465,6 тысячи рублей, что на 4,8 процента выше показателя годичной давности.

Ранее в Москве заметили нехватку классических квартир. Дефицит такого жилья привел к увеличению его стоимости.