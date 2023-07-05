Москвичей и жителей области предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде в Москве и Московской области в среду, 5 июля, предупредили жителей региона городские службы и МЧС. По сообщению в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы, с 12:00 и до конца дня в городе пройдут дожди с грозой и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичей попросили быть внимательными на дорогах и не пытаться укрыться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

По сообщению Главного управления МЧС по Московской области, непогода придет в регион около 10:00 с сохранением условий до конца суток. На территории Подмосковья также ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение выпустило главное управление МЧС по Москве.

Ранее о дожде с грозой 5 июля предупредил столичных жителей синоптик Михаил Леус.