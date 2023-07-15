Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

Об опасной погоде в выходные, 15 и 16 июля, предупредили жителей Подмосковья в пресс-службе Комитета лесного хозяйства области.

«Огненный прогноз на выходные на территории Московской области! Воздух прогреется до 24 градусов. В субботу возможны осадки, а в воскресенье обещают теплую погоду без дождей», — рассказали в ведомстве.

Так, пожарная опасность второго класса ожидается в Звенигородском, Клинском, Истринском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Егорьевском, Луховицком и Наро-Фоминском лесничествах, третьего класса — в Волоколамском и Бородинском, а также лесничестве «Русский лес».

В случае обнаружения возгорания в Комитете просят незамедлительно сообщать об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб в РФ 112.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за тумана.