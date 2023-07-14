14:10, 14 июля 2023
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за тумана.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.
Как сообщает метеослужба, период предостережения действует с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля. Специалисты сообщают, что в столичном регионе ожидается туман.
По прогнозам метеорологов, в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки 19-20 градусов, пройдут небольшие дожди, в субботу характер погоды не изменится.
Ранее синоптик Вильфанд заявил, что теплая погода вернется в Москву с 16 июля.