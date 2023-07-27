Москвичей и жителей области предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с четверга, 27 июля, по субботу, 29 июля, объявили синоптики Гидрометцентра России.

По столице предупреждение о граде действует с 9:00 до 21:00 пятницы, 28 июля. О дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду — с 21:00 четверга до 21:00 субботы.

По Подмосковью период предупреждения о граде, дожде, грозе и шквалистом ветре действует с 9:00 пятницы до 21:00 субботы.

По прогнозу погоды, с субботы в городе резко похолодает. После 28-градусной жары в пятницу, на следующий день ожидается около 20 градусов. В воскресенье, 30 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и до 24 градусов.

Ранее об ухудшении погоды в Подмосковье экстренно предупредило жителей ГУ МЧС по Московской области.