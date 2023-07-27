МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в четверг, 27 июля в Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, до 23 часов в регионе ожидаются ливни и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Предупреждение о грозах действует до 11 часов пятницы, 28 июля.

Об ухудшении погоды в Подмосковье экстренно предупредило жителей ГУ МЧС по Московской области.

Ведомство советует при ливнях по возможности не выходить из дома, не спускаться в подвалы и другие заглубленные помещения, при подтоплении покинуть здание и перебраться на ближайшую возвышенность, а если это невозможно — укрыться на верхних этажах и вызвать спасателей.

Автомобилистам рекомендуется пережидать ливень, съехав в крайний правый ряд и включив аварийные огни. Если вода прибывает стремительно — покинуть машину и перебраться на возвышенность.

Во время грозы нельзя прятаться под деревьями, говорить по телефону, находиться близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, окнам. Все электроприборы лучше выключить. В сельской местности нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. И не растапливать печи — газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление.

Ранее на видео попал потоп на улице Москвы после «тропического» ливня.